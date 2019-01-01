فاران متغنيًا ببنزيمة: مصدر إلهام لريال مدريد

فاران يرد على مجاملة بنزيمة

استفاض مدافع ريال مدريد رافاييل فاران في مدح مواطنه كريم بنزيمة، وصفًا إياه بالمهاجم الاستثنائي بالنسبة للنادي الميرينجي، وذلك ردًا على مجاملة زميله المهاجم.

وكان ذو الأصول الجزائرية قد أشاد بفاران في تصريحات صحفية أمس السبت، قال خلالها إن ابن جلدته من أفضل مدافعي العالم في السنوات القليلة الماضية، ومن الصعب جدًا على أي مهاجم التفوق عليه سواء في المواجهات المباشرة على الأرض أو الحوارات الفضائية.

والمعروف أن مهاجم ليون السابق، عانى كثيرًا على المستوى التهديفي مع اللوس بلانكوس في موسمي 2016-2017 و2017-2018، بتسجيل 16 هدفًا من مشاركته في 61 مباراة، قبل أن يستعيد رونقه مرة أخرى الموسم الماضي، بتسجيل 21 هدفًا.

وعن عودة بنزيمة للتألق من جديد، قال فاران عن علاقته ببنزيمة "تجمعنا علاقة جيدة، أتذكر أنني عندما جئت إلى الريال، كان هناك فرنسيان في الريال، هو ولاسانا ديارا".

وأضاف "عرفنا بعض البعض عن قرب في السنوات الثماني الأخيرة، قضينا معًا لحظات عظيمة، ونتحدث كثيرًا عن كرة القدم، وأيضًا عن الأوقات الجيدة والسيئة".

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وختم حديثه عن مهاجم الريال الأول منذ رحيل كريستيانو رونالدو "بطبيعة الحال لديه خبرة أكبر مني، لذلك يستطيع أن يلعب دورًا في إسداء المشورة وكيفية التعامل مع المشكلات وكيفية الحفاظ على أعلى مستوى، وهذا بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في ريال مدريد منذ زمن بعيد، كما أنه دائمًا مصدر إلهام للفريق".