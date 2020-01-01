فاران: سعداء باللعب في السعودية ودفاعنا جيد لكن هجومنا عليه التحسن

تصريحات مثيرة من الدولي الفرنسي..

عبّر رافايل فاران، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالمشاركة في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، مُعتبرًا أنها تجربة جديدة يود أن يخوضها بتحدٍ كبير.

وتُقام بطولة السوبر بشكل جديد للمرة الأولى في تاريخها، حيث يشارك ريال مدريد بجانب فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. الريال سيلاقي الخفافيش في نصف النهائي الأول ثم البرسا والروخيبلانكوس، على أن يلتقي الفائزان في النهائي بملعب الجوهرة المشعة.

فاران خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا، قال "نحن سعداء بالاستقبال الذي وجدناه في السعودية، بالنسبة لي هي تجربة جديدة ونحن سعداء للتنافس هنا، نأمل في تقديم عرض جيد والكفاح من أجل اللقب.".

أما عن البطولة فقال "نستقبل هذه البطولة بحماس كبير، نحن نعرف ما نحن آتون من أجله وما يكلفه اللعب في هذه البطولة، نريد أن نبدأ العام بالفوز بها.".

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وأضاف "نحن راضون عن مستوانا الدفاعي، أما على المستوى الهجومي فمن الواضح أن هناك أشياء يمكننا أن نحسنها ونحن نعمل على ذلك بالفعل. هناك الكثير من المواهب في فريقنا، المهم أننا نشعر بالارتياح على المستوى الجماعي.".

وأتم متحدثًا عن الإصابات "لدينا خسائر كبيرة ولكن نحن ريال مدريد ولاعبونا جميعهم من أصحاب الجودة العالية. سيختار المدرب من سيلعب، لكننا مستعدون للمنافسة والقتال ومنح كل شيء من أجل الفوز باللقب.".

الجدير بالذكر أن الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما سيغيبان عن البطولة بسبب الإصابة، في الوقت الذي يبتعد فيه إدين هازارد وماركو أسينسيو أيضًا للإصابة.