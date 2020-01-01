فاران: ريال مدريد لا يتحكم في التحكيم

اتهامات مستمرة للملكي في الأسابيع الماضية

تحدث مدافع ريال مدريد رافائيل فاران بعد انتصار فريقه على ديبورتيفو ألافيس لحساب الليجا وعلق على الاتهامات المستمرة للملكي بالتأثير على التحكيم.

مدريد انتصر بهدفين نظيفين على ضيفه في مباراة شهدت حالات تحكيمية تدخل بها حكم الفيديو، لتفتح باب الحديث عن التحكيم من جديد في سباق الليجا.

وقال فاران بعد المباراة مع "موفيستار": "ما يحدث في الخارج لا يهمنا، تلك الضوضاء ليس لها أي تأثير علينا، نركز على الانتصارات وتقديم كل ما نملك في الملعب".

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وأضاف: "لا نتحكم في حكم الفيديو، نتحكم فقط في المجهود والعطاء الذي نقدمه في أرضية الملعب وتركيزنا هو النهائيات الثلاثة المتبقية".

واستمر الفرنسي: "نريد الفوز والحفاظ على نظافة الشباك كما حدث، ذلك يعطينا الثقة كثيراً، نريد الاستمرار في تلك الديناميكية التي وصلنا لها".

ريال مدريد يتبقى له مقابلة غرناطة، فياريال، وليجانيس في الجولات المتبقية، بينما يقابل برشلونة منافسه بلد الوليد، أوساسونا، وديبورتيفو ألافيس.

ويفصل الفريقان أربع نقاط في قمة الترتيب قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع.