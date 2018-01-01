فاران يُطالب لاعبي ريال مدريد بالمزيد من الجهد

مدافع ريال مدريد يرى أن الفريق مطالب بالمزيد من الجهد ليجعل موسمه أفضل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب رفاييل فاران زملاءه في ريال مدريد ببذل المزيد من الجهد لجعل موسمهم أفضل مما هو حاليًا، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز الصعب على رايو فاييكانو في آخر جولات الدوري الإسباني مساء أمس السبت.

وأحرز كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في اللقاء وبعدها قام تيبو كورتوا بكل ما يستطيع لمنع رايو فاييكانو من التسجيل والخروج من اللقاء بالنقاط الكاملة خاصة بتصديه لفرصة ثمينة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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وأكد فاران على أهمية النقاط الثلاثة، مضيفًا "كان لدينا فرصة قتل اللقاء في الشوط الأول لكننا لم نفعل، إلا أننا قمنا بعمل جيد للفوز بتلك النقاط الثلاثة المهمة. نحن نخلق الفرص حاليًا وبالتالي الأهداف ستأتي، لكن لنحظى بموسم جيد علينا أن نبذل جهدًا أكبر".

"نحن ندرك أننا بحاجة للمعاناة أكثر لنتمكن من الفوز، وكورتوا انقذنا بتصديه للفرصة الأخيرة، لذا نحن سعداء بالنهج الذي أظهرناه".

وعن كأس العالم للأندية، قال بطل العالم مع منتخب فرنسا "سنخوض البطولة بالكثير من الحماس، هي بطولة مهمة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".