فاران بعد التعادل مع بلد الوليد: ريال مدريد يستحق أكثر من ذلك

المدافع الفرنسي حزين بعد التعثر أمام بلد الوليد

أصر مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، على أن فريقه كان يستحق أكثر من نقطة، في مباراته ضد بلد الوليد، التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء اليوم السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل، ضمن منافسات الجولة الثانية لليجا.

وبعد المباراة قال بطل العالم لصحيفة "ماركا" الإسبانية "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، وكنا نستحق نتيجة أخرى غير التعادل، فعلنا أشياء جيدة، وكان بالإمكان أن نسجل أكثر من مرة في بداية المباراة".

وأضاف "لكن لسوء الحظ أننا استغرقنا بعض الوقت. كان عارًا، لكننا سنواصل العمل الجاد".

وعن الأداء بوجه عام، قال "كما ذكرت، استغرق الأمر منا بعض الوقت لكي نتحسن، وأعتقد أن مهاجمينا أبلوا بلاءًا حسنًا، لم يكن ينقصنا سوى القليل من الحظ والدقة في اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

وبخصوص رأيه في العناصر المتاحة لزيدان في الوقت الراهن، قال "تعرف أن الأمور تسير بسرعة كبيرة في كرة القدم، وأرى أننا لدينا مجموعة جيدة، وعلينا التركيز على أهدافنا بشكل مستمر. خاميس رودريجيز؟ أعتقد أنه ظهر بمستوى جيد في النصف الأول، لكن كما قلت، علينا أن نكون أكثر هدوءًا لنواصل عملنا كما نريد".

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الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الريال لأربع نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على سيلتا فيجو خارج القواعد بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية، بينما سيبحث الغريم التقليدي برشلونة عن أول ثلاث نقاط في مباراة الغد ضد ريال بيتيس، بعد هزيمته أمام بلباو في اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد.