فادري هدافًا للبريميرليح منذ وصول رودجرز إلى ليستر سيتي

فاردي يسجل الهدف العاشر له في 13 مشاركة مع بريندان رودجرز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل النجم الإنجليزي جيمي فاردي تألقه مع ليستر سيتي في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ وصول المدرب بريندان رودجرز إلى قيادة الفريق.

وسجل فاردي الهدف الأول لليستر سيتي في انتصاره على شيفلد يونايتد خارج قواعده بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وبهذا الهدف، وصل المهاجم الإنجليزي إلى الهدف رقم 10 له في آخر 13 مباراة، تلك التي لعبها تحت قيادة بريندان رودجرز.

وبهذا الرقم يكون جيمي فاردي هو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلًا للأهداف خلال هذه الفترة، أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج.

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ووصل رودجرز إلى ليستر سيتي في مارس الماضي، وحقق نتاج إيجابية مع الفريق، وانتعشت معه أرقام اللاعبين الفردية وعلى رأسهم فاردي.