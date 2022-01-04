فاجعة جديدة لكرة القدم .. وفاة لاعب شاب أثناء التدريبات

شهد عالم كرة القدم في الساعات الماضية، واقعة مأساوية بوفاة أحد اللاعبين الشباب، بسكتة قلبية أثناء خوضه مران فريقه الصباحي.

توفى اللاعب ماركوس مينالدو، لاعب ديبورتيفو ماركينسي، بشكل مأساوي بعد سقوطه خلال جلسة تدريبية استعدادًا للموسم الجديد في جواتيمالا.

حاول زملاء مينالدو، والطاقم الطبي للفريق، إنقاذ اللاعب بشكل سريع، وتم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا إلى مستشفى قريب ولكن تم إعلان وفاته بعد فترة وجيزة من وصوله.

وتحدث رئيس نادي ماركينسي، إلى شبكة "ESPN" عن وفاة اللاعب، وقال: "لا أستطيع أن أفوق من الدهشة".

وأضاف: "من المؤسف أن يحدث هذا لشخص شاب ورياضي ومرح معنا، إنه أمر مروع للغاية، نحن لم نخسر لاعبًا في فريقنا بل خسرنا صديقنا".

وتابع: "الله لديه غرضه من كل شيء، اتصلوا بي الساعة 11 صباحًا تقريبًا، وأخبروني أن ماركوس تعرض للإغماء أثناء التدريب، وتم نقله إلى مركز طبي قريب وقاموا بكل ما في وسعهم، ولكنه في النهاية توفى".

وتعيد لقطة ماركوس إلى الأذهان، فاجعة أخرى حدثت في يورو 2020، عندما سقط كريستيان إريكسن أرضًا في مباراة منتخب الدنمارك وفنلندا بسبب نوبة قلبية، وبمساعدة الأطقم الطبية تم إنعاش اللاعب الدنماركي وغادر الملعب إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن ماركوس ليس حالة الوفاة الأولى في كرة القدم خلال الفترة الماضية، إذ توفى الكرواتي مارين كاتشيتش، لاعب فريق نيهاج سينج، في نهاية ديسمبر الماضي بعد سقوطه في تدريبات فريقه ليدخل في غيبوبة ويتأكد معاناته من قصور في القلب أدت إلى وفاته.