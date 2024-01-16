"فاجأني في كل شيء".. جيسوس يكشف الفارق الوحيد بين نيمار ورونالدو!

كشف البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن الفارق الجوهري بين لاعب فريقه نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو، هداف النصر ودوري روشن.

وقال جيسوس، في تصريح لصحفية "كوريو دا مانها": "شغف نيمار بأشياء أخرى، هو ما يجعل البرازيلي مختلفًا عن كريستيانو".

وأضاف: "رونالدو لديه شغف أكبر بكرة القدم، وبالتالي فهي أولويته الوحيدة، أما نيمار فلديه شغف بأشياء أخرى، يمكن أن توفرها له حياته الخاصة، وهو يضع ذلك قبل كرة القدم".

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ومع ذلك، أشاد جيسوس أيضًا بنيمار، الذي انضم للهلال الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم، ووصفه بأنه لاعب "رائع".

وختم: "نيمار رائع كلاعب وكرجل، قضيت معه شهرًا ونصف، وقد فاجأني بشكل إيجابي في كل شيء".