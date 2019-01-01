فاتي يغيب عن مواجهة خيتافي
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Aitor Alcalde / Correspondente
أعلن برشلونة الإسباني غياب لاعبه الواعد أنسو فاتي عن مباراة الفريق المقبلة ضد خيتافي في الأسبوع السابع لليجا.
وذكر النادي في بيانه:"بعد التدريبات تم الإعلان عن غياب أنسو فاتي عن مباراة السبت ضد خيتافي بسبب مشكلة في أوتار ركبته اليمنى".
وأضاف:"وقت التعافي سيحدد متى سيعود اللاعب إلى المشاركة".
وبذلك ينضم فاتي إلى ليونيل ميسي نجم الفريق الذي سيغيب عن المباراة نفسها، بسبب مشاكل في العضلة الضامة.
يذكر أن ليو -32 عاماً- كان قد غاب في بداية الموسم للإصابة، ولم ينجح في المشاركة بصفة أساسية سوى لمرة وحيدة ضد فياريال، انتهت بخروجه بين الشوطين.