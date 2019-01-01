فاتي يغيب عن مواجهة خيتافي

إصابة جديدة في المعسكر الكتالوني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني غياب لاعبه الواعد أنسو فاتي عن مباراة الفريق المقبلة ضد خيتافي في الأسبوع السابع لليجا.

وذكر النادي في بيانه:"بعد التدريبات تم الإعلان عن غياب أنسو فاتي عن مباراة السبت ضد خيتافي بسبب مشكلة في أوتار ركبته اليمنى".

وأضاف:"وقت التعافي سيحدد متى سيعود اللاعب إلى المشاركة".

وبذلك ينضم فاتي إلى ليونيل ميسي نجم الفريق الذي سيغيب عن المباراة نفسها، بسبب مشاكل في العضلة الضامة.

يذكر أن ليو -32 عاماً- كان قد غاب في بداية الموسم للإصابة، ولم ينجح في المشاركة بصفة أساسية سوى لمرة وحيدة ضد فياريال، انتهت بخروجه بين الشوطين.