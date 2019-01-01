فاتي يتلقى أنباء سارة من مدرب إسبانيا

يتبقى فقط حل أزمة مكانه في منتخبات شباب إسبانبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب المنتخب الإسباني روبرت مورينو، استقر على ضم الموهوب أنسو فاتي ضمن القائمة الأولية التي ستخوض مواجهتي السويد والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" نقلاً عن إذاعة "كادينا سير"، سيكون صاحب الـ16 عامًا على رأس قائمة منتخب لا روخا، الذي سيواجه الثنائي الاسكندينافي في عطلة أكتوبر الدولية.

لكن بعد تأمين مستقبله الدولي كموهبة إسبانية، سيبقى مصيره معلقًا في الأسابيع القادمة، لعدم الاستقرار على إدراج اسمه في إحدى قوائم منتخبات إسبانيا للشباب.

وأكد نفس المصدر، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على إدراج اسم فاتي مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا أو تحت 19 أو 21 عامًا، وهو ما يضاعف الغموض حول مصيره مع فريق برشلونة الأول، على اعتبار أن انضمامه لفئة تحت 17 عامًا، سيعيق عن اللعب مع كتيبة فالفيردي لمدة شهر.

هكذا عرفنا الروسونيري .. أحد كبار إيطاليا وأوروبا وليس كما نشاهده الآن 🤦‍♂️ https://t.co/T7KXRsKKP0 pic.twitter.com/1qvisA40w7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي يُعاني فيه اللاعب من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها الأسبوع الماضي، وعلى إثرها غاب عن مواجهة خيتافي الأخيرة في الليجا.