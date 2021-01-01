فاتي وبينيسون يفوزان بجائزة "NXGN 2021" كأفضل المواهب في كرة القدم

أفضل من في العالم ووُلد بعد 1 يناير 2002

فاز مهاجم برشلونة أنسو فاتي ومتوسطة ملعب روزينجارد هانا بينيسون بجائزة NXGN 2021 كأفضل مواهب كرة القدم الشابة في العالم.

العاملون بنسخ جول الأربعة والأربعين صوتوا على المواهب الباهرة التي وُلدت بعد 1 يناير 2002 لاختيار الفائز والفائزة.

فاتي تغلب على منافسة شرسة ليصبح سادس فائز بجائزة فئة الرجال، وتفوق على متوسط ميدان رين إدواردو كامافينجا ونجم بوروسيا دورتموند جيو رينا.

ويُكرم نجم برشلونة الواعد بعد موسمين رائعين مع برشلونة منذ ظهوره مع الفريق، حطم في تلك الفترة عدة أرقام قياسية، وأصبح أصغر مسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فاتي، 18 عاماً، أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني بعد أن شارك في سبتمبر 2020، ليمشي على خطى جادون سانشو، جيانلويجي دوناروما، ورودريجو.

وقال فاتي: "أريد أن أشكر كل من أعطاني صوته، وبالتأكيد كل زملائي، بدونهم لم يكن تحقيق الأمر ممكناً، أريد شكر المدربين الذين عملت معهم".

كامافينجا كان أقرب منافسي فاتي بعد عام ثبت فيه مكانته كأحد أفضل مواهب خط الوسط في العالم، إذ شارك صاحب الثمانية عشر عاماً مع فرنسا وسجل في الشهور الأولى من الموسم.

رينا حل ثالثاً بعد أن أصبح أساسياً في تشكيل دورتموند الشاب والمهاري، ولاعباً دولياً أساسياً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

زميل فاتي في برشلونة بيدري حل رابعاً، بينما جاء جود بيلينجهام من دورتموند أيضاً في الترتيب الخامس.

وبالإضافة لوجود فردين من صفوفه في المراكز الخمسة الأولى، جاء أيضاً يوسوفا موكوكو صاحب الستة عشر عاماً بالترتيب الخامس عشر بعد أن شارك مع الفريق الأول لبوروسيا دورتموند.

أياكس من الأكثر تمثيلاً في أول خمسين بقائمة الرجال، إذ يملك بطل هولندا خمسة لاعبين، أولهم السابع ريان جرافنبرخ.

القائمة الكاملة للرجال، والتي تضم عماد ديالو، جمال موسيالا، ريان شرقي، يونس موسى، وإيلاش موريبا، يمكن الدخول لها هنا.

بينيسون في المقابل تخلف أول فائزة لينا أوبيردورف بعد أن استمرت في التألق مع روزينجارد محلياً وفي دوري أبطال أوروبا.

صاحبة الثمانية عشر عاماً تشارك بصفة أساسية منذ كانت في السادسة عشر، وسجلت هدفها الأول في دوري الأبطال في ديسمبر الماضي.

وقالت بينيسون مع جول: "الأمر جيد، لم أتوقع الفوز، أنا سعيدة وشاكرة للغاية".

لاعبة أياكس نيكيتا ترومب حلت ثانية، إذ أشعلت صاحبة الثمانية عشر عاماً المقارنات مع فيفيان ميديما بسبب أهدافها، حتى لو كان أسلوبها مختلفاً عن نجمة آرسنال.