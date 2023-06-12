فاتي وبالدي وصفقات جديدة .. مينديش يحط الرحال في برشلونة للاتفاق!

النادي الكتالوني بدأ العمل بقوة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد بدأ العمل بالفعل على سوق الانتقالات الخاص به بعد التأكد من عدم قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش قد ظهر اليوم في المدينة الكتالونية من أجل مناقشة عدة أمور مع الإدارة.

ومن ضمن تلك الأمور مستقبل أنسو فاتي الذي يريد النادي بيعه بينما يصر هو على الاستمرار رفقة الفريق في الموسم المقبل على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن فاتي ليس الطرف الوحيد الذي سيتم مناقشة مستقبله، فسيتم طرح اسم نيكو جونزاليس الذي أمضى الموسم الماضي معارًا لفالنسيا وأيضًا عقدي أليخاندرو بالدي ولامين يامال.

جدير بالذكر أن مينديش هو وكيل الثنائي روبن نيفيش وبرناردو سيلفا أيضًا، وكلاهما ارتبط بشكل أو بآخر مؤخرًا بنادي برشلونة.