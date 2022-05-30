فاتي عن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه: سأعتزل بقميص برشلونة!

مهاجم برشلونة مصمم على النجاح في "كامب نو"، وكشف عن فخره بوراثة قميص ليونيل ميسي.

بعد أن عاش موسمًا معقدًا بسبب الإصابات، يهدف أنسو فاتي إلى أن يكون أحد اللاعبين المهمين في برشلونة خلال منافسات موسم 2022-23.

فاتي أجرى مقابلة مع قناة "+Canal" الفرنسية، سُئل خلالها عن الاهتمام المزعوم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه، إلى جانب عدد آخر من الأمور المتعلقة بمسيرته.

ماذا قال فاتي؟

وفي بداية تصريحاته، تحدث فاتي عن اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، مؤكدًا أن حلمه الاستمرار في برشلونة.

وقال فاتي: "هل باريس سان جيرمان مهتم بالتوقيع معي؟ الحقيقة هي أنني لا أعرف، هذه أشياء تخص وكيلي ووالدي".

وأضاف: "منذ بداية كل شيء أخبرت وكيل أعمالي ووالدي عن هدفي، وهو البقاء في برشلونة".

وتابع: "أنا فخور جدًا بعد أن حصلت على القميص رقم 10 عندما رحل ميسي، لدي أمر واضح في رأسي، آمل أن أتمكن من إنهاء مسيرتي هنا".

كيف حصل على الرقم 10؟

وكشف فاتي تفاصيل حصوله على القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال: "مع رحيل ميسي، كان لدي رقم آخر وهو 17، النادي اتصل بي وأخبرني بالفكرة وأنهم يريدون أن أحمل الرقم 10".

وأضاف: "النادي أخبرني بأن قادة الفريق وافقوا على الاقتراح، وكان ذلك شرفًا بالنسبة لي، عندما تكون في برشلونة، يجب أن تكون مستعدًا لكل شيء".

وأكمل: "ميسي قدم الكثير لبرشلونة، ورؤيته في نادٍ آخر كانت غريبة، أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام معه".

هل انتهت المعاناة مع الإصابات؟

فاتي تطرق أيضًا خلال المقابلة للحديث عن إصاباته، والتي أبقته بعيدًا عن الملاعب قرابة موسمين.

وقال لاعب برشلونة: "لقد كان الأمر صعبًا، لأن الإصابات هي الأسوأ بالنسبة إلى أي لاعب".

وأضاف: "لقد تعرضت لإصابة صعبة عندما كان عمري 13 عامًا، وظننت أن كل شيء انتهى وأنني لن ألعب مرة أخرى، والآن مر كل شيء".

واختتم فاتي: "في النهاية تعلمت من كل هذه الأمور، لأن الصبر هو المفتاح للتقدم".

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