الجمعة تحديد مصير فاتي

تألق كبير لموهبة البلوجرانا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

تحدثت تقارير عن اجتماع مساء الجمعة بين روبرت مورينو، مدرب إسبانيا، ومسؤولي الاتحاد لتحديد موقف أنسو فاتي، لاعب برشلونة من المشاركة.

فاتي سيغيب عن لقاء برشلونة مع إنتر مساء اليوم، الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة التي تعرض لها الأيام الماضية.

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وبحسب "سبورت" فمورينو سيجتمع مع مسوؤلي الاتحاد للاتفاق على أي فريق سيلعب معه فاتي في الأيام المقبلة.

ويريد مورينو ضم فاتي للمنتخب الأول الذي سيخوض جولتين بتصفيات أمم أوروبا 2020، بينما هناك إمكانية لانضمامه لفريق الناشئين واللعب بمونديال تحت 17 عاماً.

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وسيكون يوم الجمعة حاسماً في تحديد موقف فاتي النهائي من الاستدعاء لأي من المنتخبين لبداية مشواره مع لا روخا، بحسب الصحيفة.

وتلعب إسبانيا في الأسبوع الدولي مع السويد والنرويج في إطار سعيها لحسم تأهلها رسمياً للنهائيات الأوروبية الصيف المقبل.