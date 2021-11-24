فاتي المنقذ.. برشلونة يأمل عودة نجمه قبل مواجهة بايرن الحاسمة في دوري الأبطال

يأمل نادي برشلونة الإسباني في أن يتعافى أنسو فاتي من الإصابة التي تعرض لها في أسرع وقت ممكن.

فاتي عانى من إصابة مزعجة في أوتار الركبة بعد عودته من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

الإصابة الجديدة تسببت في ابتعاد أنسو فاتي عن الملاعب من أوائل نوفمبر الجاري، وكانت عملية تعافيه أبطأ قليلًا مما كان متوقعًا.

وكان من المأمول أن يعود فاتي قبل مباراة بنفيكا البرتغالي التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في ذلك.

وحسب موقع "فوتبول إسبانيا" فإن برشلونة يأمل أن يكون فاتي متاحًا في مباراة الجولة الأخيرة أمام بايرن ميونخ، والتي تقام على ملعب "أليانز أرينا".

وبعد أن تعادل برشلونة سلبيًا أمام بنفيكا، يمتلك "البلوجرانا" فرصة أخيرة في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة للتغلب على بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة من دور المجموعات للتقدم إلى الدور التالي.

ويأمل برشلونة أن يعود فاتي للعب دور في مباراة الفريق أمام ريال بيتيس يوم 4 ديسمبر في الدوري الإسباني، قبل أن يلعب دورًا أكبر خلال مواجهة بايرن ميونخ.

عودة فاتي لتلك المباراة ستكون دفعة قوية لفريق المدرب تشافي هيرنانديز، وستمنح الفريق أملًا في إمكانية الخروج ببطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

ولحسن حظ برشلونة، فإن بايرن ميونخ ضمن بالفعل اقتناص صدارة المجموعة، مما يعني أن دافع الفريق البافاري سيكون أقل.



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