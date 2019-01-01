فاتسكه: لا نتمنى هبوط شالكه

تعرف على تصريحات رئيس دورتموند حول هبوط شالكه

أكد رئيس نادي بروسيا دورتموند، هانز خواكيم فاتسكه، رغبته في استمرار شالكه بدوري الدرجة الأولى الألماني وعدم الهبوط بنهاية الموسم الجاري.

شالكه يحتل المركز الـ 15 في الدوري الألماني وعلى بعد 6 نقاط فقط من مناطق الهبوط بعد 30 جولة.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أتمنى هبوط شالكه، تواجدهم في الدوري أمر رائع ويجعلنا نخوض مباراة الديربي".

وتابع: "بالطبع هذا لا يعني أننا سندعهم يفوزون علينا في مباراة السبت، إنّهم يستطيعون ضمان البقاء في البوندسليجا ولكن في مباريات أخرى".

وكان شالكه قد خسر ديربي الرورو في الدور الأول من الدوري الألماني بنتيجة 2-1.

ديربي لتحديد لون مدينة مانشستر 🔵🔴

هل يستطيع أحدٌ إيقاف السيتي؟ 🤔#movementiseverything @RexonaArabia pic.twitter.com/DjTTEXbjI6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2019

ولم يهبط شالكه لدوري الدرجة الثانية منذ موسم 1990-1991 كما حقق البوندسليجا 7 نرات عبر تاريخه