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دوري أبطال أوروبا

فابيينو يكشف دور كلوب في العودة أمام برشلونة

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Getty Images
تعرف على تصريحات فابيينو حول مباراة برشلونة في الأبطال

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف فابيينو، لاعب ليفربول، الأسلوب الذي اتبعه المدرب يورجن كلوب مع الفريق للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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برشلونة خسر برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفشل في الحفاظ على تفوقه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وقال فابيينو في تصريحات صحفية: "بعد الخسارة من برشلونة في كامب نو، كلوب كان متفائلًا للغاية وكان سعيدًا بما قدمناه وأكد أننا لعبنا كرة جيدة".

وتابع: "كنا مندهشين من استقبال 3 أهداف ولكن كلوب أكد أنّ النتيجة لا تعكس الأداء وأننا نستطيع العودة".

اللاعب البرازيلي أكد أنّ المدرب الألماني نجح في إخراجهم من حالة الإحباط ومنح اللاعبين الثقة اللازمة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم: "كلوب تحدث معنا وأكد باستمرار القدرة على الفوز على برشلونة مما ضاعف من ثقتنا بأنفسنا حتى بعد تأكد غياب روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خسر سباق الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة رغم حصده 97 نقطة.

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