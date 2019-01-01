فابيينو: فيرمينو هو المهاجم المتكامل
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أشاد فابيينو، لاعب ليفربول، بمواطنه وزميله في الفريق روبرت فيرمينو مؤكدًا قدرة الأخير على شغل أكثر من مركز.
فيرمينو تحول خلال الموسم الحالي من مهاجم صريح إلى صانع ألعاب أو جناح وترك العمق للمصري محمد صلاح.
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وقال فابيينو في تصريحات للموقع الرسمي: "فيرمينو لاعب يستطيع التاقلم على أكثر من مركز، إنّه مهاجم لديه القدرة على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب".
وتابع: "إنّه هام للغاية للفريق في أكثر من مرحلة داخل المباراة، فيستطيع أن يكون صانع ألعاب أو رقم 8 أو مهاجم صريح. إنّه لاعب ذكي وأي فريق يرغب في امتلاكه".
لاعب موناكو السابق أكد أنّ قوة فيرمينو تكمن في قدرته على اللعب بصورة جيدة مع الفريق وتسجيله الأهداف.
"البرازيل تنتظرك في كوبا أمريكا" 💬— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019
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وواصل: "لو شاهدنا أهدافه ضد أرسنال وكذلك أمام مانشستر سيتي سوف تعرف الثقة التي يمتلكها وقدرته على التواجد في المباريات الكبيرة من حيث تسجيل وصناعة الأهداف".
واختتم: "خارج منطقة الجزاء أو داخلها، سواء وصلت الكرة على قدمه اليمنى أو اليسرى أو في الهواء، دائما بوبي قادر على تقديم الإضافة".
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صاحب الـ 27 عامًا سجل 27 هدفًا مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.