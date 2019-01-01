فابيو ليما يُدافع عن اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي الإماراتي

الكثير من الاتهامات لأجانب الدوري الإماراتي

دافع البرازيلي فابيو ليما عن اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي الإماراتي، مؤكدًا أن جُلهم يُقدم الإضافة المطلوبة لأنديتهم وموضحًا أن اختيارهم هو مسؤولية أنديتهم وإداراتها.

وكانت الأيام الأخيرة وخاصة بعد خسارة منتخب الإمارات أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قد شهدت توجيه الكثير من الاتهامات لتواجد اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي، إذ أكد البعض أنهم لا يتمتعون بتلك الجودة اللازمة لرفع مستوى البطولة بجانب أنهم السبب خلف جلوس العديد من نجوم الإمارات على مقاعد البدلاء في أنديتهم مما أثر سلبًا على الأبيض.

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لاعب الوصل رفض هذا الأمر بقوله لصحيفة الإمارات اليوم "الحديث عن أن اللاعبين الأجانب لا يشكلون الإضافة إلى دوري الخليج العربي غير منطقي أبدًا، هناك إيجابيات وسلبيات من التعاقد مع اللاعبين الأجانب، ولكن لا يمكن إصدار الحكم حول أن وجودهم لا يحقق أي إيجابيات للكرة الإماراتية".

"إدارات الأندية يقع على عاتقها في المقام الأول اختيار نوعية اللاعبين الأجانب الذين تتعاقد معهم، اللاعب الأجنبي يبحث عن فرصة بالتأكيد للكسب المادي وأيضًا خوض تجربة جديدة ستكون مفيدة لمسيرته مع كرة القدم".

تابع معددًا إيجابيات اللاعب الأجنبي "احتراف اللاعب البرازيلي في دوري الخليج العربي يُسهم في نقل خبراته الكبيرة التي حصل عليها في البرازيل أو من خلال احترافه في إحدى الدوريات الأوروبية أو آسيا أو أمريكا الجنوبية".

أضاف "الهدف الأساسي من التعاقد مع اللاعبين الأجانب هو الاستفادة من خبراتهم والاحترافية التي نشأوا عليها، لذلك أرى أن اللاعب الأجنبي وجوده مهم، ويسهم بشكل كبير في صناعة الفارق مع ناديه".

أتم ليما مؤكدًا أن تعميم فشل اللاعبين الأجانب على الجميع أمر خاطئ تمامًا، مؤكدًا أن هناك لاعب أو اثنين على الأقل نجحا في كل نادٍ وصنعا الفارق لصالحه في دوري الخليج العربي، ومشددًا أن فشل البعض طبيعي جدًا نظرًا لأن هناك أسباب عديدة قد تُفشل تجربة اللاعب الأجنبي في أي مكان مثل الانسجام مع الأجواء وكرة القدم في البلاد.