فابيو ليما يتحدث عن مواجهة الشارقة الصعبة.. وسعيهم لتحقيق الفوز

مواجهة قوية بين الوصل والشارقة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فابيو ليما لاعب الوصل الإماراتي، عن مباراة فريقه أمام الشارقة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مباريات دوري الخليج العربي.

ويسعى الوصل لتحقيق الفوز على متصدر دوري الخليج العربي، في اللقاء الذي سيقام بعد غد السبت، في الأمتار الأخيرة في البطولة.

وقال ليما في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أمامنا مباراة مهمة وقوية أمام فريق الشارقة الذي يعد من أقوى الفرق الإماراتية هذا العام".

وأضاف: "سنسعى إلى تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة وذلك من أجل استمرار نتائجنا الإيجابية في بطولة الدوري في الفترة الأخيرة".

وتابع مهاجم فريق الوصل: "أغلقنا صفحة مواجهة النصر السعودي في أبطال آسيا، وتركيزنا الحالي في بطولة الدوري لمواصلة الانتصارات".

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ويحتل الوصل المركز التاسع في دوري الخليج العربي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الشارقة في صدارة البطولة بعد وصوله إلى النقطة 53 نقطة.