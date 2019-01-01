فابيو ليما يتحدث عن تراجع مستواه مع الوصل

الوصل الإماراتي جاء في المركز التاسع بالدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي، عن أدائه المتراجع في الفترة الأخيرة من الموسم المنصرم وقدم اعتذار للجماهير عن هذا.

وحقق فريق الشارقة لقب دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم المنصرم بعد موسم رائع للغاية بقيادة عبدالعزيز العنبري.

وقال ليما في تصريحات صحفية: "أعترف أنه لم يحالفني التوفيق في الموسم وتعرضت لإصابة قوية وطردت أمام الوحدة، كانت بداية موسم سيئة".

وأضاف: "إعارة رونالدو مينديز في بداية الموسم لم يكن قرار موفق، وتسبب في تراجع مستوى الوصل بشكل كبير وعودته حسنت الأداء في الدور الثاني".

وتابع ليما: "الوصل قادر على تفادي الأخطاء في الموسم الجديد والدخول في فترة إعداد قوية وتدعيم الصفوف بصفقات قوية".

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واحتل الوصل المركز التاسع في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 2 وتلقى 12 هزيمة.