فابيو كياروديا: المدافع الإيطالي الذي حطم الأرقام القياسية في ألمانيا

في تاريخ الدوري الألماني ، حصد فريقان فقط نقاط أكثر من فيردر بريمن هما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

يمتلك هذا الثلاثي أيضًا الرقم القياسي في عدد المواسم المتتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني، إلا أن بريمن هبط الموسم الماضي.

بدأ الفريق في وضع خطة بعد الهبوط، وكانت البداية بالاهتمام بأكاديمية النادي على أمل إنشاء جيل جديد من النجوم.

كان هذا واضحًا في ديسمبر ، عندما سجل النادي رقمًا قياسيًا جديدًا لأصغر لاعب يشارك في تاريخه، والذي شارك كبديل في الفوز 3-2 على يان ريجنسبورج.

في الوقت المحتسب بدل الضائع ، تم الدفع بقلب الدفاع فابيو كياروديا من مقاعد البدلاء في أول ظهور له ، وثق به المدرب أولي فيرنر على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 16 عامًا و 188 يومًا فقط في ذلك الوقت.

على الرغم من أنه تمكن من لمس الكرة مرتين فقط قبل انطلاق صافرة النهاية ، إلا أن ظهور كياروديا كان أحدث خطوة في مسيرته الصغيرة ذات السمعة الطيبة.

يلقبه زملاؤه في الفريق بـ "Das Kuken (The Chick)" ، وقد تدرب مع فريق بريمن الأول منذ التحضير للموسم الحالي ، وتشير التقارير إلى أنه مطلوب في عدد من الأندية على رأسها يوفنتوس وتشيلسي.

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1️⃣6️⃣ years

6️⃣ months

5️⃣ days



Congratulations on becoming the youngest-ever player to make their #Werder debut, Fabio #Chiarodia! 💚 pic.twitter.com/kzwoyB7i0T — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) December 11, 2021

أصبح كل هذا الحلم حقيقة بالنسبة لكياروديا، الذي ولد على بعد 50 كيلومترًا فقط غرب بريمن في أولدنبورج - بعد 12 عامًا من اتخاذ والديه قرار الانتقال قرية قريبة من البندقية.

يعمل والد كياروديا إيفانو في متجر لبيع الآيس كريم بوسط المدينة مع صهره روبرتو ، لكن ابنه الأصغر كان يعد لأن يلعب كرة القدم ، بعد أن انتزعه فيردر من فرق الشباب في أولدنبورج في سن التاسعة.

وقال كياروديا لموقع فيردر بريمن الرسمي: "كان عمي دائمًا من أشد المعجبين بفيردر بريمن، كما كنت أنا. غالبًا ما كنت أذهب إلى ملعب فيسير عندما كنت صغيرًا.

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"عندما التحقت بالأكاديمية بكيت من شدة الفرحة".

على الفور تميز لنضجه وقاد الشاب مختلف الفئات العمرية في فيردر بريمن طوال فترة صعوده.

على الرغم من أن قدمه اليسرى هي الأقوى ، إلا أنه يستطيع اللعب بكلتا قدميه بأريحية كبيرة ، مما يُظهر هدوءًا في الاستحواذ الذي يحرص المدربين المعاصرين على رؤيته من المدافعين.

لاعب مميز في المواقف الفردية ، فقد تطور جسديًا أيضًا ويبلغ طوله 186 سم ، مما يعني أنه لا يعاني كثيرًا أمام من هم أكبر منه سنًا.

وقع عقده الاحترافي الأول في أكتوبر 2021 وعمل الفريق الأول بجد لضمه.

وأوضح كياروديا: "عندما دخلت غرفة تبديل الملابس لأول مرة وقدمت نفسي ، سألني أحدهم من أين أتيت".

"أجبت إيطاليا ، وبدأ شخص ما يغني الأغاني الإيطالية ، وكنا قد فزنا للتو ببطولة أوروبا!"

لعب مدافع بوروسيا دورتموند السابق عمر توبراك دورًا رئيسيًا في مساعدة كياروديا ، حيث أضاف الشاب: "في الأسابيع الأولى مع الفريق الأول ، كنت دائمًا صامتًا ، ولم أتحدث إلى أي شخص.

"كنت متوترًا للغاية ، وكان توبراك هو من يساعدني على تخطي هذه الحالة. لقد ساعدني كثيرًا."

على الرغم من أن كياروديا قد لعب عددًا من المباريات الودية مع الفريق الأول ، إلا أنه لم يظهر بشكلٍ رسمي كثيرًا حتى الآن ، مع حرص النادي على جعله حجر أساس لفريق تحت 19 عامًا مع السماح له بالتدريب مع الفريق الأول.

من المرجح أن تتضمن خطتهم تصعيده للفريق الأول بدايةً من موسم 2022-23.

من المؤكد أن القيام بذلك سيساعد في تجديد عقده ، حيث يتبقى 18 شهرًا في عقده الحالي.

وقال فرانك بومان المدير الرياضي لفيردر بريمن لكيكر: "فابيو هو أحد أكثر اللاعبين موهبة في أوروبا ، وهو موجود بالفعل على قوائم الأندية الكبرى".

سيرحب يوفنتوس بالتأكيد أن يكون لديه نجم مستقبلي محتمل للمنتخب الإيطالي في صفوفه ، حيث اختار كياروديا تمثيل الآتزوري ، على الرغم من استدعائه لمنتخب ألمانيا تحت 15 سنة من قبل.

الشعور السائد في إيطاليا وكذلك في بريمن ، هو أنه سيصبح اسمًا متداول للجميع قريبًا.