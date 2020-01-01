فابيو كانافارو والمنشطات .. قصة حب أم سوء حظ؟

تاريخ فابيو كانافارو مع المنشطات، هل هو مجرد سوء حظ لنجم يوفنتوس وريال مدريد المعتزل أم سوء تصرف من اللاعب؟

عندما ننطق باسم فابيو كانافارو لاعب ريال مدريد ويوفنتوس المعتزل فورًا تأتي في عقلنا صورة آخر مدافع حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.

إنجاز لم يتمكن حتى فيرجل فان دايك من تحقيقه رفقة ليفربول في أفضل أحواله وخلال أحسن فترات الريدز عبر التاريخ.

ويملك كانافارو عبر تاريخه ما هو أهم من مجرد جائزة فردية أصبحت حكرًا على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في العقد الأخير.

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فنجم منتخب إيطاليا حمل آخر ألقاب كأس العالم لمنتخب بلاده، وكان أحد الأسباب التاريخية في تتويج الفريق بها عام 2006.

لكن لأنه لا يوجد أي لاعب مسيرته مثالية، تلطخت سيرة كانافارو بالمنشطات في أكثر من مناسبة خلال مسيرته الكروية.

فيديو يفضح كانافارو

في عام 2005 تسرب مقطع فيديو لفابيو كانافارو يعود تاريخه لست سنوات قبل تاريخ التسريب، وبالتحديد لعام 1999.

ظهر كانافارو في الفيديو وهو يتناول مادة الكورتيزون، ليلة مباراة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بين بارما ومارسيليا، وهي المواجهة التي فاز بها الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة.

لاحقًا خرج محامي اللاعب، وأكد أن المادة التي حقن بها كانافارو نفسه لم تكن الكورتيزون، بل النيوتون وهو علاج يستخدم في العمليات الجراحية الخاصة بالقلب لحمايته.

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وأوضح المحامي أن تلك المادة لا تدرجها اللجنة الدولية للمنشطات تحت المواد المحظور تناولها على اللاعبين، لذلك لا يجب أن يواجه اللاعب أي متاعب.

وقام اللاعب فورًا بمراسلة شبكة "راي" والتي كانت قد نشرت الفيديو لأول مرة، وحذرهم أنه سيقوم بمقاضاة مالكها لنشرهم أخبارًا كاذبة.

خرج بعدها ليليان تورام زميل كانافارو وقتها في بارما ويوفنتوس، وأكد أن الفيديو تم تصويره من قبل اللاعبين على سبيل المزاح فقط.

التحليل وسقوط كانافارو

في عام 2009 عاد كانافارو ليوفنتوس في صفقة انتقال حر، عندما انتهى تعاقده مع ريال مدريد وتعرض للكثير من الانتقادات.

بعدها كان كانافارو قد خضع للتحليل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأثبت التحليل وجود نسبة كورتيزون زائدة عن الطبيعي في دمه.

نتائج التحليل تسببت في ضجة كبيرة، ففي المرة السابقة لم يكن هناك ما يثبت تناول كانافارو للمنشطات ونجح رفقة المحامي الخاص به في قتل القصة قبل أن تصبح أكبر مما يلزم.

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لكن هذه المرة فالتحليلات الرسمية هي من تدين اللاعب الذي شارك في أربعة بطولات كأس عالم مع منتخب إيطاليا.

لاحقًا اتضح بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة أن نسبة الكورتيزون الزائدة كانت قد جائت من دواء مرخص به من قبل الاتحاد الأوروبي.

لكن الأزمة جاءت في أن اللاعب وناديه يوفنتوس في وقت التحليل لم يعلنوا بأي شكل من الأشكال عن حصوله على ذلك العلاج، ولم يخطروا الاتحاد الأوروبي بذلك قبل التحليل.