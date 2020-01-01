فابيو كاريلي : الاتحاد فريق كبير وهذه حقيقة رحيلي إلى أتلتيكو مينيرو

حذر الجهاز الفني للفريق اللاعبين من عدم الالتزام بالتدريبات الانفرادية

كشف البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد حقيقة الأنباء التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى عودته مُجددًا لمنافسات الدوري البرازيلي.

ونفى مدرب العميد كاريلي في تصريحاته لصحيفة terra البرازيلية حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رحيله عن قيادة الاتحاد.

وقال كاريلي في تصريحاته : لم يتواصل معي أي مسؤول من نادي أتلتيكو مينيرو، وأنا الآن متواجد مع نادي الاتحاد صاحب الشعبية الكبيرة.

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وأضاف البرازيلي : يكفي القول إنه في أول مباراة لي مع الفريق حضر 30000 ألف مشجع في الاستاد لدعم الفريق، وأعتقد إنني أعيش أوقاتًا سعيدة هنا.

في سياق أخر، حذر الجهاز الفني للفريق اللاعبين من عدم الالتزام بالتدريبات الانفرادية التي وضعت لهم لأدائها في المنزل خلال المرحلة الحالية متوعدا غير الملتزمين بالعقوبات وذلك حفاظاً على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية خلال فترة تعليق التدريبات الجماعية.

وتأتي هذه المتابعة إثر قرار وزارة الرياضة بالمملكة تعليق تدريبات الأندية مؤقتاً حتى إشعار آخر، وذلك تقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.