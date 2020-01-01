فابينيو: نريد أن نكون مثل مانشستر سيتي، وهذا كان رد فعلنا على إصابة فان دايك

فابينيو نجم ليفربول يتحدث عن إصابة فان دايك ورغبة فريقه في الحصول على اللقب الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي.

أكد البرازيلي فابينيو نجم فريق ليفربول على رغبته في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الثاني على التوالي في مسيرته الكروية مع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن ذلك اللقب سيخلد الفريق في التاريخ، وتطرق للحديث عن إصابة فيرجيل فان دايك.

وقال فابينيو: "الفريق الحالي لليفربول سيتم تذكره في المستقبل بطريقة لعبه وبسبب اللقب الذي حققناه في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي".

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وأضاف: "لكننا نريد أن نقاتل على اللقب الثاني وأن نضع أنفسنا في مكانة مميزة في تاريخ كرة القدم وأن نتواجد مع تلك الفرق التي حققت البطولة مرتين على التوالي مثل مانشستر سيتي".

وأكمل عن دفاع الفريق بعد إصابة فان دايك وتواجده في نفس المركز: "الأمر مضحك بعض الشيء، وأصدقائي يرسلون لي بعض الصور لي بشعر فان دايك".

وأردف تصريحاته: "هو من نوعية اللاعبين الذين تريد دائمًا أن يكونوا في أفضل حال، وبالموسم الماضي لعب كل اللقاءات في الدوري الإنجليزي، وبعد سماع الأخبار كنا نهز رؤوسنا ولا نصدق".

وأنهى تصريحاته: "بعد الإعلان عن إصابته لم يقل الكثير من الكلمات، لكن بعد عدة لقاءات أرسل لي رسالة وهنأني بما أقدمه، الآن أشاهد كيف كان يلعب وأحاول أن أقوم بما كان يقوم به، هو الأفضل في ذلك المكان".