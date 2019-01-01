فابينيو: ماني لاعب عظيم ومتكامل

فابينيو يثني على زميله في ليفربول ساديو ماني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ليفربول فابينيو إن زميله في الفريق النجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب عظيم ومن اللاعبين المتكاملين في كرة القدم.

وكان ماني قد انضم أمس الخميس إلى معسكر منتخب السنغال استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والتي ستنطلق في مصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وحول ماني، قال فابينيو إن زميله في ليفربول لاعب عظيم، وإنه أحد أهم الأسباب في تتويج ليفربول بدوري أبطال اوروبا الموسم المنصرم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "ماني يمكنه إعطاء الأفضلية للفريق، تواجده يضيف كثيرًا وغيابه عن الفريق يؤثر بالسلب حتى وإن حضر الجميع"

وتابع: "على المستوى الفردي هو يتمتع بقدرات هائلة، وعلى المستوى الجماعي هو من أهم عناصر المنظومة، هو لاعب متكامل ومن أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم"

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يذكر أن ليفربول كان قد حقق لقب دوري أبطال اوروبا في الموسم المنصرم، كما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، وذلك رغم تحقيق 97 نقطة، في موسم اختتمه ماني هدافًا للبريميرليج مناصفة مع صلاح وأوباميانج.