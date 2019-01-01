كأس العالم للسيدات
ليفربول

فابينيو: ماني لاعب عظيم ومتكامل

التعليقات()
Getty Images
فابينيو يثني على زميله في ليفربول ساديو ماني

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم وسط ليفربول فابينيو إن زميله في الفريق النجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب عظيم ومن اللاعبين المتكاملين في كرة القدم.

اختيارات المحررين

وكان ماني قد انضم أمس الخميس إلى معسكر منتخب السنغال استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا والتي ستنطلق في مصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وحول ماني، قال فابينيو إن زميله في ليفربول لاعب عظيم، وإنه أحد أهم الأسباب في تتويج ليفربول بدوري أبطال اوروبا الموسم المنصرم.

وأضاف: "ماني يمكنه إعطاء الأفضلية للفريق، تواجده يضيف كثيرًا وغيابه عن الفريق يؤثر بالسلب حتى وإن حضر الجميع"

وتابع: "على المستوى الفردي هو يتمتع بقدرات هائلة، وعلى المستوى الجماعي هو من أهم عناصر المنظومة، هو لاعب متكامل ومن أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم"

ما هو رقم قميص هازارد في ريال مدريد؟

يذكر أن ليفربول كان قد حقق لقب دوري أبطال اوروبا في الموسم المنصرم، كما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، وذلك رغم تحقيق 97 نقطة، في موسم اختتمه ماني هدافًا للبريميرليج مناصفة مع صلاح وأوباميانج.

إغلاق