"فابينيو يعرف" .. صلاح يتحمل المسؤولية بعد خسارة طرابزون سبور من فرايبورج

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قائد طرابزون سبور محمد صلاح طالب زملاءه بالوقوف صفًا واحدًا بعد أن توقف سلسلة انتصاراتهم في سبع مباريات متتالية أمام فرايبورج. وتلقى الفريق التركي خسارة بنتيجة 1-0 في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تحمّل صلاح المسؤولية الشخصية عن الفرص الضائعة.

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فرايبورج يحطم سلسلة انتصارات طرابزون سبور

طالب قائد طرابزون سبور، محمد صلاح، بالتكاتف بعد أن شاهد سلسلة انتصارات فريقه المثيرة للإعجاب والممتدة لسبع مباريات تتوقف بخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام فرايبورج. وسجّل لوكاس كوبلر الهدف الحاسم في الدقيقة الرابعة عشرة من مواجهة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، إذ أودع الكرة في الشباك من كرة مرتدة بعد أن أبعد أندريه أونانا تسديدة رأسية لجونيور أدامو.

وتترك هذه النكسة كلاً من طرابزون سبور وضيفه الألماني متساويين عند ست نقاط بعد ثلاث مباريات في البطولة.

وكان صلاح في قلب رد فعل طرابزون سبور، إذ أجبر ميو باكهاوس على التصدي، وشاهد محاولة متأخرة له تُحبط في الوقت بدل الضائع فيما عجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل.

القائد صلاح في الواجهة بعد الفرص الضائعة

وتحدث صلاح بعد صافرة النهاية، ولم يتهرب من الحديث عن أدائه الشخصي، وواجه وسائل الإعلام إلى جانب زميله فابينيو. وقال صلاح بصراحة: «نعلم كلانا، أنا وفابينيو، أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة».

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وأكمل: «كانت لديّ فرص كان عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أنه كان بإمكانه تقديم الأفضل أيضًا».

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وأضاف القائد بإصرار: «لكن هذه هي كرة القدم. لا يمكنك أن تختفي عندما تسوء الأمور. عليك أن تقف متضامنًا، خاصة في ليالٍ كهذه».

ردود فعل المدربين على المواجهة الأوروبية المتقاربة

وردّد المدير الفني لطرابزون سبور، توماس رايس، أفكار قائده حول اللحظات المفصلية في المباراة فيما أشاد بتحسّن الأداء في الشوط الثاني. وأشار رايس: «استقبلنا الهدف من خطأ بسيط. قدّم فريقي ردًا جيدًا جدًا في الشوط الثاني. ولسوء الحظ انتهى بنا المطاف في الجانب الخاسر».

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وأشاد مدرب فرايبورج، يوليان شوستر، بجودة الفريق المضيف وبالأجواء المتوهجة داخل الملعب.

وقال شوستر: «طرابزون سبور فريق عالي الجودة. لعبوا بيقظة وطاقة كبيرتين».

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وأضاف: «كنا نشيطين جدًا في الدفاع ولعبنا بشراسة كبيرة... وكان حسم هذه النقاط الثلاث أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا».

طرابزون سبور يوجّه تركيزه نحو التعافي الفوري

وعلى الرغم من استحواذه الأكبر على الكرة في الفترة الثانية، إلا أن طرابزون سبور سقط في النهاية بسبب نصف ساعة أولى مترددة وفرص ضائعة من بول أونواتشو وإرنست موتشي.

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وسيسعى فريق رايس الآن إلى تجاوز هذه النكسة سريعًا بينما يدير التزاماته الأوروبية والمحلية.

واختتم رايس: «علينا الآن أن نواصل المسير فحسب. تنتظرنا المزيد من المباريات»، فيما يستهدف طرابزون سبور استعادة نغمة الانتصارات في المباراة المقبلة.