فابينيو : صلاح سعيد في ليفربول ولا يهتم بشائعات رحيله

وسط شائعات انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

أصر فابينيو لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، على شعور زميله المصري محمد صلاح بالسعادة رغم كل الشائعات المحيطة برحيله.

صلاح ارتبط الفترة الأخيرة بالرحيل عن الريدز، وسط اهتمام من برشلونة وريال مدريد بالحصول على خدماته الصيف القادم.

اللاعب تحدث بنفسه مؤخرًا في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية، عن شعوره بالإحباط من عدم حصوله على شارة القيادة ضد ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ملمحًا بإمكانية انتقاله للدوري الإسباني في المستقبل.

المزيد من الفرق

ومن جانبه قال فابينيو عن هذه التكهنات:"اللاعبون الكبار دائمًا ما ترتبط أسمائهم بشائعات حول انتقالهم لأندية أخرى، صلاح يلعب لأحد أكبر الفرق في العالم، لذلك من الطبيعي رؤيته يرتبط بريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف لشبكة "ESPN" البرازيلية:"أراه سعيدًا جدًا خاصة هذا الموسم، لأنه يطلب الكثير من نفسه ويريد أن يكون الأفضل ويساعد الفريق، وكما هو الحال دائمًا يواصل تسجيل الأهداف".

وتابع:"نراه في حالة سعادة كبيرة في غرفة الملابس، حيث يتحدث إلى الجميع ويطلق النكات، لا أراه متأثرًا بكل الأخبار والشائعات المحيطة به".

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جدير بالذكر أن صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي بعد عامين ونصف من الآن، وهناك مفاوضات مع النادي الإنجليزي حول توقيعه على عقد جديد.