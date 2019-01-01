فابينيو أم فابينهو؟ ما النطق الصحيح للاعب وسط ليفربول؟

على الرغم أنه تجاوز تلك البداية البطيئة للغاية وبدأ يحصل على دقائق أكبر للعب ويثبت نفسه مع فريقه الجديد ليفربول، ولكن الجميع لازال يخطئوا في نطق اسمه

أبانوب صفوت

انضم البرازيلي فابينهو إلى صفوف ليفربول في الصيف الماضي قادماً من موناكو الفرنسي في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني وذلك بعد صراع قوي مع الكثير من الأندية المهتمة بضمه وأبرزهم باريس سان جيرمان الساعي إلى ضمه حتى الآن.

بدأ فابينهو مسيرته مع فريق فلومينيسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريو آفي البرتغالي في عقد مدته ست سنوات، ومن ثم تخطفه أعين مسئولي ريال مدريد لينضم للكاستيا، ولكنه أُعير إلى موناكو وأثبت نفسه مع الفريق الفرنسي ليتم شراءه بصفة نهائية ويكون جزءاً من الموسم التاريخي للفريق الذي استطاع كسر احتكار سيطرة باريس سان جيرمان على الدوري..

وبعد بداية بطيئة يشوبها عدم تعود فابينهو على مجريات الدوري الإنجليزي، بدأ البرازيلي مؤخراً بالحصول على فرصته وإثبات نفسه تحت قيادة يورجن كلوب.

ما هو النطق الصحيح لاسم فابينهو 'fabinho'؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم لاعب وسط ليفربول -الذي انضم الصيف الماضي قادماً من موناكو- باللغة الإنجليزية سنجده "fabninho"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "fabinho":

fab= فاب

inho = ينيو

ينطق الجزء الأول من اسم البرازيلي كما يُنطق باللغة الإنجليزية تماماً دون أي تغيير فيه وهو فاب، أما بالنسبة للجزء الثاني فلا يُنطق حرف h ويتم اعتباره حرفاً ساكناً إذا سبقه حرف n كما تنص قواعد اللغة البرتغالية البرازيلية، لذا يكون نطق الجزء الثاني من الاسم هو ينيو وليس ينهو ، ويكون الاسم بالكامل هو فابينيو وليس فابينهو .