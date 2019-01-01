فابريجاس يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية
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ودع النجم الدولي الإسباني سيسك فابريجاس جماهير تشيلسي برسالة عاطفية، وذلك بعد إعلان انتقاله إلى موناكو رسميًا.
وكان تشيلسي قد أعلن رسميًا أمس الجمعة رحيل سيسك فابريجاس إلى صفوف موناكو الفرنسي مقابل حوالي 22 مليون يورو .
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توجه فابريجاس بالشكر لجماهير تشيلسي على الفترة الرائعة التي قضاها كلاعب في صفوف البلوز.
وكتب فابريجاس: "لقد كانت رحلة رائعة هنا، أشكر الجميع على هذه الفترة الممتعة والرائعة، سأفتقدكم كثيرًا، بكل حزن أقول لكم وداعًا"
وتفاعلت جماهير تشيلسي بشكل كبير مع رسالة فابريجاس، وتوجهت له بكثير من الحب على كلماته تلك، وعلى مسيرته الرائعة مع الفريق خلال السنوات الماضية.
يذكر أن سيسك فابريجاس كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2014 قادمًا من برشلونة، وذلك بعد طلب شخصي من المدرب جوزيه مورينيو.