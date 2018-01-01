فابريجاس يطالب بمعاقبة تشيلسي بسبب جماهيره

وقائع مشينة من جماهير تشيلسي مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب سيسك فابريجاس، نجم تشيلسي، بتوقيع عقوبة على ناديه إذا كان هذا التصرف سيساعد في إيقاف التصرفات العنصرية من قبل جماهيره.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مع تشيلسي بعد الهتافات العنصرية في مباراة فيدي بالدوري الأوروبي، كما تم اتهام عدد آخر بسب مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج في لقاء الفريقين الأسبوع الماضي.

وعلق فابريجاس على الأمر في تصريحات نقلتها "ستاندارد" بعد مباراة الخميس قائلاً: "لا أعرف من المسؤول عن تلك التصرفات التي لا أوافق عليها ولا أتقبلها بتاتاً". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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(📸: @alkasschannel) pic.twitter.com/978OWoxuf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وأضاف: "هذا ليس وجه تشيلسي الحقيقي، وكلما أسرعنا في التخلص من هؤلاء، كلما كان الوضع أفضل".

وختم: "إذا استلزم الأمر توقيع عقوبات علينا لتحسين الوضع فأنا سأكون سعيداً بها، ولكن اتهام نادي بسبب بضعة أشخاص هذا أمر غير مقبول".

وعبر تشيلسي للدور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي كمتصدر لمجموعته بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب مع مضيفه المجري مساء الخميس.