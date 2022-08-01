فابريجاس: لهذا قبلت بالدرجة الثانية وسأكرر التسجيل في بوفون!

سيسك فابريجاس يتحدى بوفون!

أكد النجم الإسباني سيسك فابريجاس أنه كان يبحث عن تحديات جديدة تعطيه بعض الإثارة عندما وافق على قبول عرض نادي كومو الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، وأكد خلالها على رغبته في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال سيسك: "كنت أنتهي وأريد تجربة جديدة تشملني ويمكنها أن تجعلني متحمسًا، الفضل يعود إلى دنيس وايز الذي منحني تلك الفرصة".

وأضاف: "لقد جئت إلى صفوف فريق كومو حتى أعيدهم إلى حيث ينتمون في الدرجة الأولى بالدوري الإيطالي".

وعن مواجهة بوفون مع بارما قال: "لقد سجلت فيه مرتين من قبل، لما لا نجعلهم ثلاثة، دعونا نترك المزاح جانبًا لكن تواجده هنا يدلل على قوة المسابقة".

وأنهى كلماته عن أصعب لحظات ندمه وقال: "عندما خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في عشر دقائق في روما مع آرسنال".

جدير بالذكر أن عقد فابريجاس في كومو يمتد حتى 2024 أي أنه يملك عامين حتى يحقق وعده بإعادة الفريق إلى الدرجة الأولى.