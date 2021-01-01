فأل خير لزيدان .. بنزيما قريب من اللحاق بديربي مدريد

هل يلحق بنزيما بالديربي؟

تلقى ريال مدريد أنباء إيجابية باقتراب مهاجمه كريم بنزيما من العودة إلى صفوف الفريق وزيادة احتمالية مشاركته في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الملكي أنه تدرب مع المجموعة اليوم، لكن غدًا ستكون الجلسة الرئيسية والتي ستحدد هل سيكون قادرًا على المشاركة أمام الروخيبلانكوس في مباراة هامة تشكل منعرج الموسم لريال مدريد أم لا.

إنها المرة الأولى له التي ينضم فيها للتدريبات منذ 13 يومًا غاب فيها عن الفريق الملكي منذ تعرضه للإصابة والتي أبعدته عن الملاعب في فترة حساسة من الموسم.

كريم بنزيما المهاجم الأساسي لريال يخوض معركة مع الزمن من أجل اللحاق بديربي مدريد، لمعاناته هو الآخر من الإصابة، مما يزيد أزمات زيدان الهجومية ضد أتلتيكو، ولكن زيادة احتمالية مشاركته منحت زيزو بارقة الأمل.

وتأتي هذه الأنباء السارة بعد أنباء غير سارة تلقاها نادي ريال مدريد بالأمس، بغياب مهاجم الفريق ماريانو دياز عن مواجهة أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية.

ريال يستعد لمواجهة أتلتيكو يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، وسط طموحات بتقليص الفارق مع متصدر الليجا حتى الآن، بينما ستكون الخسارة ضربة قوية لحظوظه في المنافسة على لقب الليجا.

ريال مدريد يفقد مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

وفي حالة استمرار إصابة بنزيما مع عدم جاهزية دياز، قد يلجأ زيدان لاستدعاء اللاعب الشاب هوجو دورو من الفريق الثاني.