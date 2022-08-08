غيوم كآبة مدريد تنقشع .. تألق بيل لا يقتصر على الملعب ويتحدث الإسبانية!

هل ريال مدريد المشكلة؟ جاريث بيل جديد بعد الرحيل عن سانتياجو بيرنابيو

عادت الإبتسامة إلى وجه جاريث بيل من جديد بعد سنوات صعبة في ريال مدريد، يبدو أن الويلزي الدولي تحرر من الضغوطات ووجد السعادة والاستمتاع بكرة القدم رفقة نادي لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

منذ ظهوره الأول في 17 يوليو ضد ناشفيل حيث شارك بديلًا في الدقيقة 72 وخلال 20 دقيقة أظهر ومضات من جودته.

في المباراة التالية سجل في انتصار فريقه بهدفين دون رد، بعد مشاركته من مقاعد البدلاء أيضًا، إجمالًا بيل ظهر أربع مرات مع فريقه الجديد وشارك كبديل في كل مرة وسجل هدفين.

جاريث بيل يتحدث اللغة الإسبانية

وحسب تقرير جريدة"ماركا" الإسبانية فإنه بعد تسع سنوات في ريال مدريد نادراً ما كان يُسمع بيل وهو يتحدث باللغة الإسبانية، حتى قيل أنه لا يتحدث اللغة وأن ذلك كان عاملاً آخر في عدم ارتياحه مع الفريق.

لكن المُفاجأَة أن جاريث بيل يتحدث باللغة الإسبانية مع فريقه الجديد، على عكس ما كان في السنوات الماضية عندما كان لاعبًا في ريال مدريد.

واعترف زميله في الفريق إيلي سانشيز، أن بيل يبذل قصارى جهده للتحدث باللغة الإسبانية معه ومع لاعبي أمريكا الجنوبية الآخرين في الفريق، وهو أمر يثير الدهشة بكل الطرق.

وأشار تقرير جريدة "ماركا" إلى أن بيل تغير حيث اختفى الويلزي الحزين والعاطفي، ويبدو إنه أفضل حالًا في الدوري الأمريكي.