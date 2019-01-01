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بانتصاره على غينيا - منتخب نيجيريا يحقق رقمًا لأول مرة في تاريخه

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Getty Images
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح منتخب نيجيريا، في حجز مقعدًا في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نيجيريا رفع رصيده للنقطة السادسة، بعد تحقيق الفوز على مدغشقر في مباراة الجولة الأولى، ليحقق الفوز على غينيا ويتصدر المجموعة الثاني بـ6 نقاط.

وبذلك يحقق المنتخب النيجيري الفوز السادس له على التوالي في كأس أمم إفريقيا، في أطول سلسلة انتصارات في تاريخهم بالبطولة القارية.

المنتخب النيجيري كان قد غاب عن كأس أمم إفريقيا في نسختي 2015 و 2017، بعد تتويجه باللقب عام 2013.

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وحققت نيجيريات الفوز أمام إثيوبيا وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو بالترتيب في كأس أمم إفريقيا 2013.

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