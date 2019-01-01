بانتصاره على غينيا - منتخب نيجيريا يحقق رقمًا لأول مرة في تاريخه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح منتخب نيجيريا، في حجز مقعدًا في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نيجيريا رفع رصيده للنقطة السادسة، بعد تحقيق الفوز على مدغشقر في مباراة الجولة الأولى، ليحقق الفوز على غينيا ويتصدر المجموعة الثاني بـ6 نقاط.

وبذلك يحقق المنتخب النيجيري الفوز السادس له على التوالي في كأس أمم إفريقيا، في أطول سلسلة انتصارات في تاريخهم بالبطولة القارية.

"المود" الحالي للونش ولا يستحق رقم 22 .. أبرز ردود الفعل على استبعاد عمرو وردة👇https://t.co/eOKO1pFgOb pic.twitter.com/hRIRXTEJHD — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

المنتخب النيجيري كان قد غاب عن كأس أمم إفريقيا في نسختي 2015 و 2017، بعد تتويجه باللقب عام 2013.

وحققت نيجيريات الفوز أمام إثيوبيا وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو بالترتيب في كأس أمم إفريقيا 2013.

كيف سيؤثر استبعاد عمرو وردة على منتخب مصر فنيًا؟

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل