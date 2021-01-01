غياب ميسي وكريستيانو عن ربع نهائي الأبطال للمرة الأولى منذ 16 عاماً

هاية حقبة؟ ممكن، إذ هذا الموسم ممكن أن يدخل التاريخ الكروي كونه الأول منذ 16 عاماً 2004-2005 الذي يشهد غياب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن دور ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان كريستيانو أقصي رفقة فريقه يوفنتوس أمام بورتو من دور الـ16 في حين أقصي ميسي رفقة برشلونة أمام باريس سان جيرمان.

للمرة الأولى منذ 2005 🧐



ميسي ورونالدو ليسا طرفًا في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 😶



يبدو أننا نشهد نهاية الحقبة التاريخية بالفعل 😪😰 pic.twitter.com/Dc7OSoD7Ba — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2021

ماذا حصل في موسم 2004-2005؟

موسم 2004 - 2005 أُقصي ميسي رفقة برشلونة من دور الـ16 أمام تشيلسي في حين أقصي رونالدو رفقة مانشستر يونايتد أمام الميلان

ومنذ ذلك الحين لم يغب الثنائي عن دور ربع النهائي، فيما ذهب رونالدو ليحقق 5 ألقاب دوري أبطال في حين حققه ميسي 4 مرات آخرها موسم 2014-2015

نهاية سلسلة كبيرة لبرشلونة

إضافة الى غياب الثنائي عن هذا الدور فإن برشلونة كسر سلسلة دامت 13 عاماً من التواجد في ربع نهائي دوري الأبطال منذ 2006-2007 عندما تم إقصاؤهم من قبل ليفربول حينها.