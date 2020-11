غياب ميسي في صالح برشلونة .. أرقام أفضل للفريق الكتالوني بدوري الأبطال دون ليونيل

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة اليوم عن قائمة برشلونة الخاصة بلقاء دينامو كييف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

غاب عن القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني وعندما تم سؤال المدير الفني عن سبب الغياب أكد أنه للراحة فقط.

ميسي شارك في كافة مباريات برشلونة بشكل أساسي منذ بداية الموسم الجاري، ولم يغب عن التشكيلة الأساسية سوى في مواجهة ريال بيتيس.

ميسي شارك في لقاء بيتيس بديلًا وقدم مستويات مميزة، ولم يغب عن أي مباراة في دوري أبطال أوروبا، وستكون مواجهة هذا الأسبوع هي الأولى من نوعها.

لكن خبر غياب ميسي عن مباراة دينامو كييف لا يجب أن يكون مزعجًا بهذا القدر بالنسبة لجماهير النادي الكتالوني، حتى لو كنا نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخهم.

جريزمان: انتهى وقت الصمت، كل شيء يجب أن يوضع في مكانه

غياب ميسي عن لقاء الغد ربما يكون في صالح الفريق بعض الشيء حتى، وهو ما تقوله الأرقام بشكل واضح وصريح.

ميسي غاب عن برشلونة في 14 مناسبة بدوري أبطال أوروبا طوال مسيرته الكروية منذ موسم 2008-2009 الذي حقق فيه الفريق الثلاثية.

حقق برشلونة الفوز في عشر مباريات من تلك الـ 14 التي غاب عنها ميسي في البطولة، وهي نسبة رائعة نظرًا لتأثير ليونيل الدائم داخل الملعب في كل مناسبة يتواجد فيها.

النسبة المئوية لانتصارات برشلونة بدوري أبطال أوروبا في غياب ليونيل ميسي وصلت لـ 71.4%، أما بقية اللقاءات فتعادلوا في مناسبة وخسروا ثلاثة منها.

في المقابل حقق الفريق الفوز في 77 مباراة من أصل 125 تواجد فيها ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا سواء في مرحلة المجموعات أو في خروج المغلوب.

نسبة انتصارات برشلونة في دوري أبطال أوروبا في وجود ليونيل ميسي تنخفض إلى 61.6% أي أقل بحوالي 10% مما يحقق الفريق من انتصارات في وجوده.

71,4% - @FCBarcelona have won ten out of their 14 @ChampionsLeague's games without Lionel Messi since 2008/09 season (D1 L3): 71,4% compare to their 61,6% with him on the pitch in this process in the competition (77 out of 125). Defuse#FCB #ChampionsLeague pic.twitter.com/K5RwntWGAI