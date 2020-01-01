غياب مفاجئ لبرشلونة عن رحلة نابولي

إدارة برشلونة تسافر لنابولي منقوصة نائبان للرئيس جوزيب ماريا بارتوميو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن غياب مفاجيء لعدد من أعضاء إدارة برشلونة عن رحلة الفريق لمدينة نابولي استعدادًا لمواجهة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن رحلة إدارة الفريق لنابولي شهدت غيابًا للثنائي جوردي كاردونير وإيميلي روساود نائبا جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة أن أسباب غياب الثنائي عن رحلة نابولي تعود لحضورهم عدة إجتماعات هامة، لكنها كشفت أن بقية أعضاء الإدارة قد سافروا بالفعل.

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يأتي هذا في الوقت الذي ثارت فيه جماهير برشلونة على جوزيب ماريا بارتوميو الذي تسربت للصحف أنباء حول قيامه بتشويه صورة نجوم الفريق ورموزه لصالح إدارته.

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واجتمع بارتوميو بمجلس إدارته يوم الجمعة الماضية من أجل مناقشة الوضع الذي يمر به النادي مؤخرًا، وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن انتخابات مبكرة قد تكون المنفذ للرئيس من تلك الورطة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم أن بارتوميو يرفض بشكل قاطع فكرة إجراء انتخابات مبكرة ويسعى بشكل أساسي لإكمال فترة رئاسته.

جدير بالذكر أن دورة الرئاسة الحالية لنادي برشلونة لن تنتهي بشكل رسمي سوى في صيف 2021 مما يعني استمرار بارتوميو لموسم ونصف إضافي في برشلونة على الأقل.