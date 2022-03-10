"غياب حجازي لم يؤثر وانتصارات الاتحاد بأخطاء الحكام!"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن غياب المصري أحمد حجازي، عن المشاركة رفقة فريقه نادي الاتحاد الفترة الماضية، لم يكن مؤثرًا، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية التي منحت النمور صدارة الدوري.

لماذا يغيب أحمد حجازي عن المشاركة مع الاتحاد؟

يعاني أحمد حجازي من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب فترة طويلة.

حجازي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي جعله لم يستطع استكمال البطولة رفقة الفراعنة.

وتعرض حجازي للإصابة في مباراة مصر أمام المغرب في دور الربع نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

الاتحاد لم يتأثر بحجازي ويفوز بأخطاء التحكيم

البدر قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "ليس صحيحًا بأن غياب أحمد حجازي أثر على الاتحاد، لأن الفريق لعب في الدور الثاني تقريبًا 8 مباريات سواء حجازي موجود أو غائب".

الإعلامي الرياضي واصل حديثه قائلًا: "العامل الأكبر في تفوق الاتحاد هي أخطاء التحكيم المحلية التي جعلته بفارق كبير عن الأندية المنافسة".

وواصل: "قلت من قبل أن الفارق بين الاتحاد وأقرب منافسيه 10 نقاط ولن يحقق الدوري، لأن الفرص أصبحت متساوية، في ظل عودة الهلال وامتلاك الشباب فرصة".

واختتم البدر تصريحاته قائلًا: "أريد أن اوجه رسالة إلى حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، إذا تحدثت عن الأخطاء التحكيمية، فأكثر فريق استفاد منها هو الاتحاد والهلال".

🗣 خالد البدر: حجازي ليس مؤثر في الاتحاد واغلب انتصاراته بأخطاء الحكام.

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/a3QdgiWYLP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 9, 2022

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