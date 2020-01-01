غياب جمعة وشيكابالا - كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه، لمواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سيستضيف زيسكو الزامبي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة الفريق الأبيض، والتي ضمت الآتي:

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حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد السيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز، من أجل الاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر المجموعة الأولى مازيمبي برصيد 7 نقاط، والزمالك يأتي ثانيًا بأربع نقاط، ثم زيسكو وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين.