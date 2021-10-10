غياب جديد .. هل يندم النصر على قيد حمدالله في قائمته لدوري أبطال آسيا؟

الهداف المغربي ضمن رباعي النصر في آسيا

فضل الجهاز الفني للنصر بقيادة مدربه السابق مانو مينيزيس قيد عبد الرزاق حمدالله في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا رغم إيقافه عن مباراة دور الـ16 أمام تراكتور سيزي الإيراني، فهل يندم على هذا القرار؟

النصر واجه الفريق الإيراني دون هدافه المغربي واستطاع الفوز بهدف دون رد ليتأهل لمواجهة الوحدة الإماراتي، حيث سيلتقيه يوم السبت القادم في الرياض.

حمدالله يغيب عن تدريبات النصر

النصر واصل اليوم الأحد استعداداته لمواجهة الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد أعلن حساب النادي على تويتر غياب حمدالله عن المران.

حساب النصر على تويتر أوضح أن غياب المهاجم جاء بإذن من الجهاز الفني إثر عارض صحي بسيط، لكن تلك هي المرة الثانية التي يغيب فيها اللاعب عن التدريبات خلال الأسبوعين الأخيرين.

الحصة التدريبية للنصر مساء اليوم تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وتدريبات فنية للعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها المدرب بيدرو إيمانويل عددًا من الأفكار الفنية والتكتيكية.

هل يندم النصر على قيد حمدالله بدلًا من موري وأنسيلمو؟

النصر جازف بضم حمدالله في قائمته القارية رغم غيابه عن المباراة الإقصائية الأولى للإيقاف ورغم وجود مهاجم يستطيع لعب دوره بنجاح كبير هو فينسنت أبو بكر والذي سجل هدف الفوز ضد تراكتور.

اللاعب غاب عن تدريبات الوحدة واكتفى النادي بالإشارة إلى أن السبب هو عارض صحي بسيط، ماذا لو تطورت إصابة حمدالله ولم يستطع اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام الوحدة!

النصر قد يندم كثيرًا على قيد لاعب في قائمته القارية لم يستطع لعب مباراتين من الثلاثة المحتملة في تلك المرحلة من دوري أبطال آسيا، إذ كان يُمكنه الاستفادة من خيارين آخرين بدلًا منه هما المدافع راميرو فونيس موري ولاعب الوسط أنسيلمو، خاصة في حال الخسارة أمام الوحدة.

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