غياب الشحات وأجاي عن مران الأهلي قبل مواجهة المقاصة

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري المصري

شهد مران الأهلي المصري اليوم الإثنين، غياب ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجاي وأكتفيا بالتدريبات التأهيلية.

الأهلي يسعى للحفاظ على مسيرته المميزة خلال الفترة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز وأيضًا بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويسعى للحفاظ على سجله خالي من الهزائم أو التعادل عندما يواجه مصر للمقاصة.

واكتفى حسين الشحات جناح الأهلي، ببعض التدريبات التأهيلية بشكل منفرد ولم يخض المران الجماعي وفقًا لبرنامج تأهيلي.

الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية لعدم تعرضه للإجهاد في الفترة المقبلة الهامة في مسيرة الدوري.

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وغاب عن المران الجماعي أيضًا، النيجيري جونيور أجاي بسبب الإصابة الذي تعرض لها في لقاء الفريق أمام نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويعاني أجاي من إجهاد في العضلة الخلفية وغادر لقاء فريقه أمام بلاتينيوم متأثرًا بها، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.