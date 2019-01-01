غياب الشحات وضم جيرالدو وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

الصفقات الجديدة تظهر في لقاء الفريق السكندري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة السكندري، غدًا الثلاثاء.

وتتجه بعثة المارد الأحمر اليوم الإثنين، إلى الإسكندرية، لخوض اللقاء الذي سيقام في تمام الخامسة من مساء الغد، على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري المصري الممتاز.

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قائمة اللقاء شهدت استبعاد الوافد الجديد حسين الشحات، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق اليوم.

فيما ضمت 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد هاني - علي معلول - كريم نيدفيد - محمود وحيد - ساليف كوليبالي.

خط الوسط: محمد محمود - هشام محمد - إسلام محارب - عمرو السولية - أحمد حمودي - رمضان صبحي - ناصر ماهر - محمد شريف - جيرالدو - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تستمر بعثة المارد الأحمر في الإسكندرية بعد انتهاء اللقاء في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في 12 من الشهر الجاري، بملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.