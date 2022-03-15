غياب الحماية وضرب مبرح .. ريال مدريد قلق على فينيسيوس

يشعر نادي ريال مدريد بقلق بالغ من المعاملة التي يتلقاها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، من المنافسين والحكام على حد السواء في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومع إثبات البرازيلي أنه أحد أفضل المراوغين في العالم، ازدادت صلابة المنافسين ضده، وهو أمر طبيعي إلى حد كبير.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يرى أن يقظة الحكام وحمايتهم للاعبين غائبة إلى حد بعيد، وزاد هذا الشعور خلال مباراة ريال مايوركا في الجولة 28 من "الليجا".

ماذا حدث؟

فينيسيوس تلقى كدمات بعد ضرب مافيو لاعب ريال مايوركا له أكثر من مرة، ودخل الثنائي في مبارزة مليئة بالتوتر.

الهجوم الأكثر إثارة للجدل من مافيو وقع في الدقيقة 30 تقريبًا من المباراة، مع تدخل من الجانب على المهاجم، حيث اصطدم أسفل حذاء المدافع في أسفل ركبة فينيسيوس.

ولم يطلق سانشيز مارتينيز حكم المباراة صافرته للإعلان عن خطأ، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد أيضًا.

ريال مدريد شعر بالقلق على الفور عندما علم بتعيين سانشيز مارتينيز، وذلك بسبب سابقة أخرى هذا الموسم، بطلها فينيسيوس.

ما هي الواقعة السابقة؟

في ريال مدريد تذكروا أنه خلال مواجهة فياريال في "لا سيراميكا" تعرض فينيسيوس جونيور لهجومين، الأول راؤول ألبيول، والثاني من داني باريخو.

وحينها أيضًا لم يكن هناك عقوبة من سانشيز مارتينيز، بالإضافة إلى ذلك لم يعد إلى تقنية حكم الفيديو، وأطلق المشجعون صافرات الاستهجان ضد فينسيوس.

في ريال مدريد، لا يحبون فقط عدم حماية فينيسيوس، لكن أن تتم الإشارة إليه على أنه مذنب، ويخشون أن يُلام على أسلوبه الجريء بالكرة، أو اتهامه بأنه يفضل السقوط والحصول على الأخطاء.

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