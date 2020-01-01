غياب الانتصارات وأبطال إفريقيا .. ماذا تغير منذ آخر ظهور لصلاح مع منتخب مصر؟

ما الذي تغير بالكرة المصرية من آخر انضمام لمحمد صلاح لمنتخب مصر؟

عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للانضمام لصفوف المنتخب المصري، بعد غياب استمر أكثر من عام كامل، منذ أن ودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا، من دور الـ16 ببطولة على يد جنوب إفريقيا، ليستعد للمشاركة في مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، فما الذي تغير منذ آخر تواجد لصلاح مع منتخب بلاده؟

آخر مشاركة لمحمد صلاح مع منتخب مصر، كانت بتاريخ 6 يوليو 2019، وهو اليوم الذي شهد توديع الفراعنة لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، جاء في الوقت القاتل، وغاب بعدها عن صفوف المنتخب للعديد من الأسباب، أبرزها مصادفة تعرضه للإصابة عند كل تجمع ومباراة للفراعنة.

ظهور محمد صلاح مع منتخب مصر أمام توجو، سيكون مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ليكون الوقت الذي غاب فيه "مو" عن المنتخب هو عامًا و4 أشهر و8 أيام، بواقع 497 يومًا، هناك أشياء كثيرة حدثت في تلك الفترة، لنستعرضها سويًا..

المزيد من الفرق

الزمالك: تعاقدنا مع 3 لاعبين بينهم "صفقة مفاجأة"

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

غياب الانتصارات الرسمية

خاض منتخب مصر 4 مباريات فقط منذ آخر مشاركة لمحمد صلاح بقميص الفراعنة، مباراتين وديتين أمام بوتسوانا وليبيريا، ومثلهما رسميتين أمام كينيا وجزر القمر.

الفراعنة نجحوا في تحقيق الفوز في المباريات الودية، بينما لم ينجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار بالمباريات الرسمية أمام كينيا وجزر القمر، حيث اكتفى المنتخب بالتعادل في المباراتين.

تغيير اتحاد الكرة

في أعقاب الهزيمة المحبطة أمام جنوب إفريقيا، بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، باستقالته بالكامل.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، برئاسة عمرو الجانيني، حتى إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تغيير الجهاز الفني

مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة أبو ريدة، اتخذ آخر قراراته قبل الرحيل، وهو إقالة الجهاز الفني بالكامل، والذي كان يقوده المكسيكي خافيير أجيري.

وقررت اللجنة الخماسية تعيين الجهاز الفني الحالي للمنتخب، بقيادة المدرب الوطني حسام البدري، لتكون مباراة توجو هي الأولى لصلاح تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

دخول تقنية "VAR"

تم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بالدوري المصري الممتاز لأول مرة في التاريخ، وذلك خلال الموسم الحالي، وهو أبرز التغييرات التي حدثت في الفترة التي غاب فيها صلاح عن المنتخب.

المنتخب الأولمبي بطلًا لإفريقيا

حقق المنتخب المصري الأولمبي، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في البطولة التي أقيمت في القاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2019، بعد التغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد نجاحه في اقتناص بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تحقيق الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في تلك الفترة أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول، بعد منافسة قوية مع مانشستر سيتي طوال الموسم، ليحسم نجم المنتخب المصري ورفاقه اللقب الذي غاب عن النادي الإنجليزي لمدة 30 عامًا.