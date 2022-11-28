غيابه سيطول .. الفرج يُعزز خسائر الهلال من كأس العالم

المصادر كشفت عن مدة غياب قائد المنتخب السعودي والزعيم عن الملاعب

حقق الهلال رقمًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية بتواجد 12 لاعبًا من صفوفه في المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022، ولكنه دفع ثمن ذلك غاليًا.

الهلال سيعود للنشاط الكروي الرسمي باستئناف دوري روشن السعودي في منتصف ديسمبر القادم، ولكنه سيدخل المباريات دون اثنين من أبرز نجومه بعد تعرضهما للإصابة خلال تواجدهما مع الأخضر في المونديال.

اللاعب الأول هو الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة في الوجه وسيغيب عن اللعب لمدة تقترب من 3 شهور، كما أوضح الإعلامي وليد الفراج يوم أمس، والثاني هو سلمان الفرج نجم الوسط وقائد الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية أكدت غياب الفرج لمدة 5 أسابيع عن الملاعب، ولذا كان الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد قد سمح له بمغادرة معسكر الأخضر المقام في قطر والعودة إلى الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة الفرج لن تحتاج تدخلًا جراحيًا، وأنه سيبدأ برنامجًا تأهيليًا في العاصمة السعودية تمهيدًا لعودته للتدريبات مع ناديه.

الغريب أن الإصابات لا تُلاحق سوى نجوم الهلال في المنتخب السعودي، حيث تعرض المدافع محمد البريك لإصابة عضلية خلال مواجهة بولندا الأخيرة سيغيب بسببها لمدة 10 أيام عن اللعب.