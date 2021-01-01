غيابه أم حضوره؟ أرقام يوفنتوس مع ودون رونالدو تكشف تأثير البرتغالي على البيانكونيري!

كيف يؤدي يوفنتوس في غياب كريستيانو رونالدو؟ أرقام مذهلة للفريق في وجوده ومحبطة في غيابه.

أَثر صاروخ ماديرا يُرَى، أَثر نجم البرتغال لا يزولُ، مع الإعتذار للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش على تحريف قصيدته الشهيرة.

كريستيانو رونالدو لم يترك لنا مجالًا يا سيدي الشاعر إلا أن نكيل له المديح بكل شكل ممكن، فالرجل وصل للـ 36 من عمره ولا يزال يكسر الأرقام القياسية في كل مناسبة ممكنة.

بالرغم من ذلك وفي مواجهة لاتسيو ظهر أن نادي يوفنتوس يملك بعض الاستقلالية عن رونالدو، ويستطيع تحقيق الانتصارات بالرغم من غيابه.

لكن هل هذا حقيقي فعلًا؟ وهل ما حدث في مواجهة لاتسيو هو أمر من الممكن أن يتكرر، ولو تكرر هل سيعني أن تلك هي الحالة العامة في غيابه؟ تلك هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في الأسطر المقبلة.

تأثير إيجابي دون بطولات

البعض يرى أن كريستيانو رونالدو لم يضف ليوفنتوس أي شيء في وجوده بصفوف الفريق منذ انضمامه لهم في 2018 قادمًا من ريال مدريد.

بالأخص في دوري أبطال أوروبا الذي ودعه الفريق مرتين من دور الـ 16 وأصبح على وشك توديعه مرة أخرى أمام بورتو هذه المرة.

لكن الواقع يقول أن أرقام رونالدو الفردية هناك تظهر مدى تأثيره على الفريق، صحيح أن تلك الأرقام لم تغير في خريطة بطولات يوفنتوس المعتادة لكل موسم، لكن كيف للاعب واحد أن يتحمل عبء تحقيق كل شيء ممكن؟

أرقام يوفنتوس دون رونالدو

في غياب كريستيانو رونالدو بشكل عام منذ أن انضم لصفوف الفريق لعب البيانكونيري 20 مباراة في كل البطولات فازوا بـ 11 فقط منهم بنسبة انتصار 55%

سجل الفريق 35 هدفًا في غياب البرتغالي، بواقع 1.8 هدف في المباراة الواحدة، وتلقت شباكهم 19 هدفًا بنسبة هدف في المباراة.

خسر الفريق خمسة لقاءات وتعادل في أربعة، وكان يجمع 1.9 نقطة كل مباراة يغيب عنها النجم البرتغالي.

أرقام يوفنتوس بوجود رونالدو

عندما يتواجد رونالدو مع يوفنتوس ترتفع الأرقام بشكل تلقائي، فوجدنا أن الفريق خاض 120 مباراة في كل البطولات بوجوده، فازوا في 82 منهم بنسبة 68.3%

خسر الفريق 18 مباراة وتعادل في 20 وسجل 228 هدفًا، منهم 92 هدفًا سجلهم و21 صنعهم، أي شارك في 113 هدفًا من أصل 228 سجلهم الفريق في وجوده.

الفريق يسجل 1.9 هدفًا في وجوده، ويتلقى 0.9 هدف كل مباراة، ويحقق 2.2 نقطة في المواجهة الواحدة.

أرقام يوفنتوس دون رونالدو هذا الموسم

في غياب رونالدو هذا الموسم لعب يوفنتوس ست مباريات في كل البطولات، حقق الفوز في لقاءين فقط منهما وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد.

الفريق سجل تسعة أهداف بواقع هدف ونصف في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه خمسة أهداف بواقع 0.8 هدف في اللقاء الواحد.

نسبة انتصارات الفريق في غياب رونالدو كانت 33.3% وهي أقل من نسبة انتصاراتهم في وجوده داخل الملعب، ويحققوا 1.5 نقطة عندما لا يتواجد.

أرقام يوفنتوس في وجود رونالدو هذا الموسم

تختلف أرقام يوفنتوس بشكل كلي عندما يظهر كريستيانو رونالدو في تشكيل الفريق، الأرقام تتضاعف وتتحسن بشكل واضح للجميع.

الفريق لعب هذا الموسم 31 مباراة في وجود رونالدو بكل البطولات، فاز بـ 22 منهم بنسبة انتصار 71% من إجمالي المواجهات.

تعادلوا في خمس مباريات وخسروا أربعة، وسجلوا 68 هدفًا بواقع 2.2 هدف في المباراة الواحدة، وتلقوا 25 هدفًا بواقع 0.8 هدف في اللقاء الواحد، وبمعدل جمع نقاط 2.3.

خلاصة القول

النجم البرتغالي يملك تأثيرًا واضحًا على يوفنتوس سواء أظهرت الأرقام ذلك أو لا، لا يمكن أن ننكر تلك الحقيقة الجلية للجميع.

صحيح أن يوفنتوس يملك بعض الاستقلالية في غيابه، لكن في وجوده لغة الأرقام تنطق بتفوقه المطلق على كافة مهاجمي فريقه، وربما مهاجمي الدوري الإيطالي.

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في النهاية رونالدو هو حالة فريدة من اللاعبين دمجت الموهبة والعمل والعقلية ولن تتكرر في الملاعب على الأقل لسنوات وعقود قادمة.

وتأثيره على يوفنتوس أو ريال مدريد من قبله أو مانشستر يونايتد قبلهما لا يمكن نكرانه إلا من جاحد أو حاقد، حتى لو كان ذلك التأثير نسبي، فهو موجود وله نتائج ويتسبب في متغيرات طوال الوقت.