غموض موقف رونالدو.. سانتوس يخطط لمعاقبة نجم البرتغال

هل يعاقب مدرب البرتغال رونالدو؟

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة قوية أمام منتخب سويسرا غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحدث فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن أهمية مباراة الغد وموقف رونالدو من المشاركة بعد ما حدث في مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة.

ورفض سانتوس تأكيد ما إذا كان كريستيانو رونالدو سيقود البرتغال غدًا ضد سويسرا أم لا.

وكان رونالدو قد غادر الملعب غاضبًا بعد استبداله خلال هزيمة البرتغال 2-1 أمام كوريا الجنوبية بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وهو أمر لم يرضي المدرب.

وفي حديثه قبل مباراة الغد ضد سويسرا، قال سانتوس إنه لم يعجبه تصرف رونالدو وأصر على أنه تم التعامل معه.

وقال، "أقرر فقط من سيكون قائد الفريق عندما أصل إلى الملعب ما زلت لا أعرف ماذا ستكون التشكيلة، وهذا ما كنت أفعله دائمًا وهذا ما سأفعله دائمًا وسيكون هو نفسه غدًا ".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب رونالدو من الانضمام لصفوف النصر السعودي.