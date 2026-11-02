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دوري أبطال أوروبا
team-logoجلطة سراي
رامس بارك
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غلطة سراي ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا: الفريقان ينقلان قوتهما الهجومية محليًا إلى أجواء رامس بارك الملتهبة

جلطة سراي ضد شتوتجارت
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
جلطة سراي
شتوتجارت

يستقبل جالاتا سراي، متصدر الدوري التركي، فريق شتوتجارت الذي لا يهاب المنافسين والمنتشي بفوزه المثير 4-2 على باير ليفركوزن، مدفوعًا بزخم أدائه الساحق خارج أرضه أمام قونية سبور، حين فاز 4-0.

جلطة سراي ضد شتوتجارت: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
رامس بارك

أجواء رامس بارك الضاغطة تنتظر شتوتجارت المتألق

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

يستضيف جلطة سراي شتوتجارت على ملعب رامس جلوبال في إسطنبول، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. ولم يسبق للفريقين أن التقيا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذا ستكون مواجهة جديدة بين فريقين تختلف طموحاتهما الأوروبية هذا الموسم.

يدخل جلطة سراي المباراة بعد فوزه في الديربي على فنربخشة بنتيجة 2-1 في الدوري التركي الأحد الماضي. وفاز فريق أوكان بوروك بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وأظهر انتصاره 4-2 على ليل في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أنه يشكل خطورة هجومية حقيقية على هذا المستوى.

يحتل بطل تركيا المركز الـ23 في جدول دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن حصد النقاط في هذه المباراة ليس مرغوبًا فيه فحسب، بل يكاد يكون ضروريًا لجلطة سراي إذا أراد تجنب الإقصاء من أسفل الترتيب وضمان التأهل.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

أما شتوتجارت، بقيادة المدرب سيباستيان هونيس، فيدخل اللقاء من موقع مختلف. إذ يحتل الفريق الألماني المركز السادس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، ويتمتع بزخم حقيقي على الساحة الأوروبية وهامش مريح يتيح له خوض المواجهة بثقة بدلًا من الشعور بضرورة الفوز.

تعادل شتوتجارت 1-1 مع أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد فاز على سلوفان براتيسلافا 3-0، ليُظهر قدرته على التعامل مع منافسين من النخبة ومع المباريات التي لا بد من الفوز بها. وتذبذب مستواه في الدوري الألماني، لكنه لعب بانضباط وفاعلية في أوروبا.

وسيوفر رامس بارك، الذي تتجاوز سعته 53 ألف متفرج ويشهد أجواء تُعد من الأكثر حماسة في كرة القدم الأوروبية، تحديًا كبيرًا لشتوتجارت. وسيحتاج الفريق إلى تقديم أفضل ما لديه للخروج بأي نتيجة إيجابية من إسطنبول.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة جلطة سراي ضد شتوتجارت

4-2-3-1
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جلطة سراي
جلطة سراي
التشكيل
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
4-2-3-1
أورجان تشاكيرأورجان تشاكيردافينسون سانشيزدافينسون سانشيزرونالد سالايرونالد سالايعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيإسماعيل جاكوبسإسماعيل جاكوبسA. BatrakovA. Batrakovيونس أكجونيونس أكجونغابرييل ساراغابرييل سارالوكاس توريرالوكاس توريراباريش يلمازباريش يلمازفيكتور أوسيمينفيكتور أوسيمينD. SeimenD. Seimenماكسيميليان ميتلشتيتماكسيميليان ميتلشتيترامون هيندريكسرامون هيندريكسأمين الدخيلأمين الدخيلجيف شابوتجيف شابوتجريسشا بورميلجريسشا بورميلبلال الخنوسبلال الخنوسكريس فيهريشكريس فيهريشجيمي لويلينججيمي لويلينجفين يلتشفين يلتشدينيز أوندافدينيز أونداف
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
4-2-3-1
جلطة سراي

التشكيلة الأساسية

شتوتجارت

المدرب

  • بوروك أوكان
  • سيباستيان هوينيس

المستوى الأخير

جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

برشلونة
خ1-4
جنتشلربيرليجي
ف0-1
ليل
ف2-4
فنربخشه
ف2-1
قونيا سبور
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
شتوتجارت

شتوتجارت - المستوى

هامبورج
خ1-0
أتلتيكو مدريد
ت1-1
مونشنجلادباخ
خ2-3
بادربورن
ف0-1
ليفركوزن
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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