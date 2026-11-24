تقديم مباراة غلطة سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 12:45 رامس بارك

يسافر أستون فيلا إلى إسطنبول يوم الثلاثاء لمواجهة غلطة سراي على ملعب رامس جلوبال في مباراة ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة في الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش.

غلطة سراي اختبار صعب لأستون فيلا المتعثر

يدخل بطل تركيا المباراة بمستوى قوي. فقد فاز فريق أوكان بوروك على سامسون سبور 2-1 يوم السبت، وحقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، بينها انتصار 2-0 على شتوتجارت في هذه البطولة، كما فاز بست مباريات متتالية في الدوري المحلي. ومع ذلك، لا يزال في المركز 18 بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منافسه أستون فيلا صاحب المركز السادس. وفي غياب المصابين فيكتور أوسيمين ورافا لياو، سيكون أليكسي باتراكوف اللاعب الأبرز للمراقبة. فقد سجل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ثلاثة منها على ملعب رامس بارك.

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أستون فيلا يمر بفترة صعبة

يدخل أستون فيلا اللقاء بزخم أقل. فقد تعادل فريق أوناي إيمري 0-0 مع سندرلاند يوم السبت، ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جعلته خسارته 3-0 أمام برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر بحاجة إلى تعويض ما فاته أوروبيًا. وبصورة عامة، لم يحقق فريق إيمري أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة. وسيحتاج أيضًا إلى استعادة فاعليته أمام المرمى، بعدما عجز عن التسجيل في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب رافائيل لياو وفيكتور أوسيمين ورولاند شالاي عن أصحاب الأرض بسبب الإصابة.

سجل غلطة سراي هدف المباراة الأول في مبارياته الأربع جميعها بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شهدت مباريات أستون فيلا العشر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا متوسطًا بلغ 4.1 هدف في المباراة الواحدة.

فشلت الفرق الإنجليزية في الفوز في تسع من زياراتها العشر الأخيرة إلى غلطة سراي، إذ خسرت ست مرات وتعادلت ثلاث مرات.

التشكيلتان المتوقعتان

غلطة سراي (4231): تشاكير؛ سينجو، سانشيز، بارداكجي، إلمالي؛ توريرا، ليمينا؛ أكجون، باتراكوف، يلماز؛ غول.

أستون فيلا (4231): سوزوكي؛ بوغارد، هاروود بيليس، باو توريس، ماتسن؛ كامارا، جواو جوميز؛ ماكجين، بوينديا، مانزامبي؛ جاكسون.

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